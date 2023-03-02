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12:25, 2 марта 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о «подводных камнях» при покупке жилья

Эксперт Лашко: перед покупкой вторичной квартиры нужно проверить документы продавца

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

Перед приобретением квартиры на вторичном рынке нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности продавца на жилье. Это поможет избежать «подводных камней» при покупке недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на финансового эксперта Алексея Лашко.

Для проверки права собственности можно запросить у продавца свидетельство о наследстве, договор дарения, долевого участия, купли-продажи или переуступки. Также стоит узнать, не воспользовался ли хозяин рассрочкой или ипотекой при покупке объекта, убедиться в подлинности записи и даты регистрации недвижимости, наличие арестов на квартиру. Не лишним будет проверить, является ли собственник банкротом — если является, сделку могут признать недействительным.

Эксперт советует с особенной внимательностью отнестись к сделкам по доверенности. Нужно проверить актуальность и правильность составления доверенности, наличие в ней соответствующих полномочий доверенного лица на продажу, актуальность и правильность указанных данных. Если продавец несовершеннолетний, необходимо запросить разрешение органов опеки.

Если собственник состоял в браке на момент покупки квартиры, нужно получить согласие его супруга на продажу жилья — при отсутствии этого документа сделку можно оспорить. Помимо этого, стоит запросить у продавца справку из паспортного стола и узнать, выписаны ли из квартиры все жильцы. Справка из управляющей компании или последняя квитанция на оплату ЖКУ помогут убедиться в отсутствии долгов по коммунальным платежам. Напоследок перед завершением сделки нужно проверить состояние квартиры и убедиться, что в ней есть все указанные в договоре элементы.

В феврале эксперты сравнили выгоду от покупки квартиры на первичном и вторичном рынках. Они пришли к выводу, что новое жилье является более надежным активом, чем готовое.

Александра Качан
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