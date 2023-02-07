Выгоду от покупки квартиры на первичном и вторичном рынке сравнили

В Метриуме назвали первичные квартиры более надежным активом, чем вторичные

Квартиры на первичном рынке назвали более надежным активом, чем вторичные. Выгоду от покупки строящегося и готового жилья в России сравнили опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, за последние пять лет новостройки в Москве подорожали на 80,6 процента, а вторичное жилье — на 43,4 процента. За последний год, как отмечает эксперт, цены на первичном рынке выросли на 7,5 процента, а на вторичном — снизились на 1,5 процента. «Следовательно, цены на новостройки растут гораздо быстрее, чем на вторичные квартиры», — пояснила Коркка.

При этом специалистка не ожидает стремительного удорожания новостроек в ближайшее время — цены будут расти примерно на уровне инфляции. Однако на вторичном рынке, который не подкреплен ипотечными госпрограммами, Коркка прогнозируют дальнейшее снижение средней стоимости жилья. Кроме того, новостройки более ликвидны за счет более удобных планировок, большей энергоэффективности и благоустроенных территорий вокруг.

«Московские новостройки с начала 2018 года подорожали на 80,6 процента, вторичное жилье — на 43,4 процента. Суммарный уровень инфляции в России за это время составил 31,1 процента. Соответственно, инвестиции во все типы московской жилой недвижимости оказались прибыльными. Но все же покупатели новостроек выиграли больше», — убеждена эксперт. Коркка добавила, что первичное жилье выгоднее как для перепродажи, так и для сдачи в аренду. Вторичные же квартиры стоят дешевле, но окупаются медленнее.

Гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин не разделяет мнение специалистки — по его словам, в вопросе выгодности покупки первичного или вторичного жилья не может быть общий рекомендаций, так как каждый случай индивидуален.

На вторичном рынке специалист отсоветовал рассматривать старый массовый жилой сектор — к нему относятся «хрущевки» и «брежневки». Обратить внимание на такие объекты можно только для долгосрочных инвестиций с целью сдачи в аренду и в том случае, если здание расположено в хорошей локации с удобной транспортной инфраструктурой, считает Перлин. Однако тогда придется вложиться в ремонт, и срок окупаемости дополнительно вырастет, предупредил эксперт. «Новостройки в этом плане более предпочтительны, если, например, брать их с отделкой white box или полностью готовой», — заявил специалист.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» назвали города России с самыми дорогими квартирами в новостройках. Лидерами рейтинга стали Москва (в среднем 14,2 миллиона рублей за лот), Сочи (10,4 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (8,7 миллиона рублей).