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15:42, 2 марта 2023Ценности

В украшении Кейт Миддлтон увидели тайный смысл

Page Six: Кейт Миддлтон надела точную копию броши Елизаветы II в виде лука-порея

Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Журналисты Page Six увидели в украшении принцессы Уэльской Кэтрин тайный смысл. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Кейт Миддлтон посетила службу в честь празднования Дня святого Давида в пальто бренда Alexander McQuee красного цвета в сочетании с черными шляпой и кожаными перчатками. При этом в качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке за 1595 долларов (около 121 тысячи рублей), а волосы распустила. Также визажисты нанесли на ее лицо нюдовый макияж.

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Помимо этого, жена принца Уильяма надела крупную брошь в виде лука-порея — точную копию аксессуара, ранее принадлежавшего покойной королеве Елизавете II. Известно, что данное украшение монарху в 1960 году преподнесли валлийские гвардейцы.

В феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в наряде 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей. Член королевской семьи надела белое платье с поясом в греческом стиле бренда Alexander McQueen.

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Майя Пономаренко
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