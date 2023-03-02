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13:42, 2 марта 2023Моя страна

Новосибирский театр представит киноспектакль по рассказам Василия Шукшина

Новосибирский театр «13 Трамвай» представит в марте спектакль по рассказам Шукшина

Изображение: Камерный театр "13 Трамвай"

Новосибирский камерный театр «13 Трамвай» 3 и 4 марта представит спектакль «Глоток свежего воздуха», в основу которого легли 11 рассказов писателя Василия Шукшина. Об этом со ссылкой на заместителя директора театра Дениса Гусева сообщает ТАСС.

Собеседник агентства указал, что киноспектакль — формат, изобретенный постановочной группой театра. «Смысл его в том, что по сути обычное короткометражное игровое кино интегрировано внутрь спектакля», — пояснил он, добавив, что местом действия спектакля является сельский клуб.

По словам Гусева, три из 11 постановок, основанных на рассказах Шукшина, выполнены в виде кино. Съемки упомянутых короткометражек проводились в Алтайском и Краснодарском крае, а также в Новосибирской области. Съемочный процесс продолжался порядка полугода. В общей сложности хронометраж роликов составляет около 50 минут. Отмечается, что проект был реализован при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что в Уфе 25 марта состоится бенефис прима-балерины Башкирского театра Гульсины Мавлюкасовой.

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Варвара Кошечкина
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