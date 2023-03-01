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18:23, 1 марта 2023Моя страна

В Уфе состоится творческий вечер прима-балерины Башкирского театра

В Уфе 25 марта состоится бенефис прима-балерины Башкирского театра Гульсины Мавлюкасовой

Кадр: Tansulpan Ilyasova / YouTube

25 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе состоится бенефис прима-балерины, народной артистки Республики Башкортостан, Гульсины Мавлюкасовой. Об этом сообщает официальный сайт театра.

Артистка выйдет на сцену в одной из своих любимых партий — Кармен из «Кармен-сюиты» Альберто Алонсо. В спектакле также примут участие премьер театра «Кремлевский балет» Михаил Евгенов и артист балетной труппы Большого театра и заслуженный артист России Александр Волчков, которые исполнят партии Хозе и Тореро.

В концертную программу войдут фрагменты из балетов «Спартак», «Раймонда», «Ромео и Джульетта», «Журавлиная песнь», а также современные хореографические номера. В творческом вечере примут участие артисты балетной труппы театра и воспитанники Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

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Алиса Удовик
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