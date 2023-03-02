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17:02, 2 марта 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка укусила пристава за руку и получила четыре месяца условно

В Вологодской области укусившую пристава 67-летнюю пенсионерку осудили на 4 месяца условно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Вологодской области суд приговорил к четырем месяцем лишения свободы условно 67-летнюю пенсионерку, укусившую судебного пристава. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Также суд назначил ей полугодовой испытательный срок.

По данным ведомства, пожилая россиянка была недовольна действиями младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов СОСП по ОУПДС по городу Череповцу и Череповецкому району УФССП по Вологодской области. Тогда она укусила его за кисть правой руки, причинив физическую боль.

Ранее стало известно, что в Петербурге 19-летний юноша сбил сотрудников МВД на BMW и был остановлен 36 выстрелами.

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Екатерина Власова
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