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10:29, 2 марта 2023Россия

В Ленинградской области автомобиль сбил коляску с годовалым младенцем

В Сосновом Бору Ленинградской области автомобиль сбил коляску с годовалым младенцем

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ленинградской области автомобиль сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе. Об этом «Лен ТВ 24» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 марта на улице 50 лет Октября в городе Сосновый Бор. Мать годовалого ребенка переходила дорогу с коляской, когда 20-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на ее сына. Младенца госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уточняется, что за рулем машины находился гражданин Кыргызстана, проживающий в Гатчине. Мужчина привлекался ранее к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Казани автомобиль сбил женщину с тремя детьми, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Россиянку и ее детей доставили в больницу.

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Варвара Родикова
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