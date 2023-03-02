В США заявили о вставшем на сторону России Южном полушарии

American Thinker заявил, что большая часть Южного полушария встала на сторону России

Большая часть Южного полушария встала на сторону России, пока США и Европа поддерживают Украину, пишет американский журнал The American Thinker (AT).

Журналист сослался на исследование, которое наглядно показывает, что у государств глобального Юга гораздо больше причин встать на сторону Москвы, нежели Запада. «За исключением Новой Зеландии и Австралии, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира», — подчеркнуло издание.

Автор добавил, что мир с удовольствием сотрудничает с Москвой. Это одна из причин, почему Россия противостоит санкциям Запада. «Страны, которые ранее были европейскими колониями, до сих пор таят обиду и считают, что именно советский блок поддержал их в борьбе за независимость», — заявил журналист.

Ранее газета The New York Times писала, что союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад хотел ее лишить за счет санкций, поэтому экономика страны сумела выдержать ограничения.