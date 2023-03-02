Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 2 марта 2023Мир

В США заявили о вставшем на сторону России Южном полушарии

American Thinker заявил, что большая часть Южного полушария встала на сторону России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Большая часть Южного полушария встала на сторону России, пока США и Европа поддерживают Украину, пишет американский журнал The American Thinker (AT).

Журналист сослался на исследование, которое наглядно показывает, что у государств глобального Юга гораздо больше причин встать на сторону Москвы, нежели Запада. «За исключением Новой Зеландии и Австралии, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира», — подчеркнуло издание.

Автор добавил, что мир с удовольствием сотрудничает с Москвой. Это одна из причин, почему Россия противостоит санкциям Запада. «Страны, которые ранее были европейскими колониями, до сих пор таят обиду и считают, что именно советский блок поддержал их в борьбе за независимость», — заявил журналист.

Ранее газета The New York Times писала, что союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад хотел ее лишить за счет санкций, поэтому экономика страны сумела выдержать ограничения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный оценил потери ВСУ в Артемовске
В России предложили запретить повышать арендную плату для бизнеса
Патрушев обсудил сотрудничество с Россией с президентом Кубы и Раулем Кастро
Бритни Спирс продала дом в убыток
В аэропорту Домодедово создадут развлекательную зону по мотивам «Простоквашино»
В США заявили о вставшем на сторону России Южном полушарии
Премьер Молдавии сообщил о планах страны вооружаться
Белоруссия возьмет у РФ кредит на строительство АЭС
В Белом доме назвали Байдена бесстрашным президентом
Отвергнутый невестой мужчина забил ее ножом на глазах у коллег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.