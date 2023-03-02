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17:37, 2 марта 2023Ценности

Названы три опасных для здоровья компонента в косметике

Инженер-технолог WONDER LAB: бронопол и лаурилы в косметике опасны для здоровья

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Инженер-технолог бренда WONDER LAB Наталья Кудрявцева назвала три опасных для здоровья компонента в составе косметики. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 2 марта.

Специалистка рассказала, что консервант бронопол, обладающий хорошей антимикробной активностью, часто выделяет формальдегид, который является канцерогенным и может вызвать аллергию и стать причиной дерматита. Кроме того, бронопол способен проникать в глубокие слои кожи и влиять на функционирование клеточных систем, заявила она.

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По словам эксперта, негативно сказываются на состоянии человека и лаурилы (SLS), которые хорошо справляются с загрязнениями, из-за чего обычно встречаются в мыле, шампунях и гелях для душа. «Лаурилы могут повреждать гидролипидный барьер — это приводит к раздражению, сухости и повышению восприимчивости кожи к данным компонентам», — уточнила она.

В заключение собеседница издания призвала заменить анионные ПАВ на основе нефтепродуктов и микропластики (Carbomer, Акрилата сополимер и другие) на более щадящие компоненты, поскольку упомянутые составляющие могут привести к появлению аллергических реакций на коже и воспалению глаз. Помимо этого, они не разлагаются в природе.

В октябре 2022 года компания Unilever отозвала с прилавков магазинов в США и Канаде сухие шампуни своего производства из-за токсичного компонента в составе. Выяснилось, что в шампунях нескольких популярных брендов, а именно Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé, содержался бензол, который негативно влияет на здоровье человека. В частности, по словам ученых, найденное химическое вещество может спровоцировать развитие рака, включая лейкемию.

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Майя Пономаренко
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