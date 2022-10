В сухих шампунях Dove и TRESemmé нашли провоцирующий рак компонент

FDA нашло бензол в составе сухих шампуней Dove, TRESemmé и TIGI

Компания Unilever отозвала с прилавков магазинов сухие шампуни своего производства из-за токсичного компонента в составе. Соответствующее заявление публикует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Выяснилось, что в шампунях нескольких популярных брендов, а именно, Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé, оказался бензол, который негативно влияет на здоровье человека. В частности, по словам ученых, найденное химическое вещество может спровоцировать развитие рака, включая лейкемию и рак крови.

По информации FDA, указанные аэрозольные средства, которые производили до октября 2021 года, продавались в розничных магазинах по всей стране. Руководство Unilever призвало покупателей отказаться от использования отозванных шампуней и обратиться в офисы компании за получением компенсации.

Ранее в октябре в одежде Victoria's Secret и Nike нашли токсичное вещество. Работники организации Center for Environmental Health (CEH) проводили тестирование предметов гардероба, выполненных из спандекса. Речь идет о продукции следующих брендов: Athleta, PINK, Asics, All in Motion, а также Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, New Balance и Reebok. В конечном счете они обнаружили в составе вещей бисфенол А, который представляет опасность для здоровья человека.