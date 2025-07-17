Полонист Стремидловский: Украинцы — не друзья поляков, а их настоящие враги

Решение Украины признать депортацией выселение украинцев из Польши после Второй мировой войны больше связано с политикой, чем с историей. Киев пытается таким образом ответить на претензии в контексте Волынской резни. Такое мнение выразил в беседе с газетой «Взгляд» полонист Станислав Стремидловский.

Так он прокомментировал принятый Верховной радой законопроект о признании депортированными украинцев, которые были выселены с территории Польши в период с 1944 по 1951 годы.

«С исторической точки зрения депортация украинцев из Польши — это вздор», — заявил эксперт. Он назвал неслучайным тот факт, что именно сейчас на Украине подняли этот вопрос. «Это связано не столько с историей, сколько с политикой. Украина и Польша расходятся во взглядах и проводимых руководством стран курсах», — напомнил Стремидловский.

Он также выразил надежду, что теперь польское население наконец-то поймет, что украинцы им не друзья. «Украинцы — не друзья поляков и "не стена перед Россией", а их настоящие враги», — заключил полонист.

Весной 2024 года сообщалось, что Польша не будет депортировать украинцев с истекшими документами и предоставит им защиту.

Однако глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава намерена помочь украинским властям вернуть мужчин призывного возраста на родину. По его словам, Польша окажет поддержку с возвращением на родину граждан Украины, которые могут утратить право находиться за границей по истечению срока действия их паспорта, в случае соответствующего обращения со стороны Киева.