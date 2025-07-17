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15:15, 17 июля 2025Россия

Россиянин задолжал свыше 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны

Житель Камышлова задолжал свыше 900 тыс. из-за нежелания заключать контракт с МО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Житель города Камышлов Свердловской области задолжал государству свыше 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Министерством обороны (МО) России. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

В Камышловском суде мужчину обязали вернуть затраты на его военную подготовку.

После начала спецоперации на Украине и нескольких лет учебы в военном центре Уральского федерального университета (УрФУ) гражданин отказался заключить контракт с ведомством.

Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона подал иск на студента. Последний возместил Минобороны все убытки за обучение, а также госпошлину.

До этого стало известно, что в Удмуртии ветеран боевых действий из отряда «Шторм-Z» подал в суд на Минобороны и проиграл.

Мужчину не стали признавать солдатом Минобороны.

ЖЗЛ
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