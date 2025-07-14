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14:36, 14 июля 2025Россия

В России ветерана СВО из «Шторм-Z» отказались признать солдатом Минобороны

В Удмуртии ветеран СВО из «Шторм-Z» подал в суд на Минобороны и проиграл
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Удмуртии ветерана специальной военной операции (СВО) из штурмового отряда «Шторм-Z» отказались признать солдатом Минобороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба республиканских судов в Telegram.

Мужчина ушел на СВО из колонии, где отбывал 12-летний срок. Добившись помилования за службу, он обратился в суд с иском к военному ведомству, в котором попросил признать факт трудовых отношений.

В ходе рассмотрения дела ответчик смог доказать, что «Шторм-Z» не входит в структуру Минобороны. Исходя из этого, суд отказал истцу в удовлетворении требований. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу.

Ранее в Свердловской области мать за год не смогла найти пропавшего на СВО сына. В зону боевых действий он отправился из колонии, где отбывал четырехлетний срок за разбой, а службу проходит в отряде «Шторм Z». Весной 2024 года бойца объявили самовольно оставившим часть. При этом достоверных сведений о месте нахождения бойца нет.

ЖЗЛ
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