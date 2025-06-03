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11:54, 3 июня 2025Россия

В России объявили дезертиром пропавшего на СВО бойца отряда «Шторм-Z»

В Свердловской области мать за год не смогла найти пропавшего на СВО сына
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Свердловской области за год не смогла найти сына, пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Е1.ru.

До СВО россиянин жил в Каменске-Уральском. В зону боевых действий он отправился из колонии, где отбывал четырехлетний срок за разбой. Службу мужчина проходил в отряде «Шторм-Z». Летом 2023 года после ухода на боевое задание он пропал.

Весной 2024 года бойца объявили самовольно оставившим часть (СОЧ). Мать солдата не поверила в это и смогла добиться снятия с него этого статуса. Однако где сейчас находится боец, до сих пор неизвестно. Появившиеся сообщения о нахождении его в плену или госпитале подтверждены не были.

3 июня депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о другом бойце СВО и его вдове, которая почти два года не могла получить заслуженный ее сыном орден. С момента зачисления наградные списки до вручения ордена Мужества прошло 24 месяца, при этом пришлось задействовать органы военной прокуратуры.

Вот это да!
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