В Госдуме рассказали о почти два года «с мольбами обивавшей пороги» вдове бойца СВО

Депутат ГД Иванов: Вдова бойца СВО почти два года ждала выдачи ордена мужа

Вдова участника специальной военной операции (СВО) почти два года не могла добиться выдачи ордена, к которому был представлен ее муж-фронтовик. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Речь идет о жительнице города Асбеста Свердловской области. По словам депутата, она полтора года «обивала пороги» государственных учреждений в попытках добиться получения награды мужа — ордена Мужества.

Орден и соответствующие документы россиянка смогла получить только после подключения к решению вопроса военной прокуратуры. С момента смерти бойца к этому времени прошло почти два года, отметил Иванов.

Ранее стало известно о другом бойце СВО, который почти год не мог получить выплату из-за ошибки в документах. Ее допустили в госпитале, где военнослужащий восстанавливался после ранения. Добиться зачисления удалось с помощью военной прокуратуры.