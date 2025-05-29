Раненый боец СВО почти год не мог получить положенную ему выплату из-за одной ошибки

Депутат ГД Иванов: Боец СВО почти год не мог получить выплату за ранение

Участник специальной военной операции (СВО) из Каменска-Уральского почти год не мог получить выплату из-за одной ошибки. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Ранение в бою мужчина получил 1 июня 2024 года. Из поста Иванова следует, что выплату бойцу назначили не сразу. Однако после того как вопрос с Минобороны удалось решить, мать военнослужащего снова обратилась за помощью к парламентарию.

Выяснилось, что выплату до сих пор не произвели из-за ошибки госпиталя. Справку о тяжести ранения там забыли направить в Минобороны, пояснил Иванов. После обращения в прокуратуру решить удалось и этот вопрос, отметил он. Депутат выразил уверенность, что боец все же сможет получить положенную ему выплату.

Ранее в Сыктывкаре другой боец СВО был вынужден уйти из больницы, где проходил реабилитацию. Он пожаловался на хамство и бездействие персонала, из-за чего ему пришлось «ехать на коляске без штанов».