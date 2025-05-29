Участник СВО заявил о вынужденном уходе из больницы «без штанов» из-за хамства персонала

В Сыктывкаре участник СВО покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве

В Сыктывкаре участник специальной военной операции (СВО) покинул больницу, где проходил лечение. Он обвинил медперсонал в хамстве, сообщает местное издание «БНК».

Ветеран проходил реабилитацию в одной из городских больниц. Он заявил о пренебрежении со стороны медсестер, которые якобы унижали его, отказывая в помощи.

Боец рассказал, что ему не помогли сменить белье. «На улицу мне пришлось ехать на коляске без штанов», — подчеркнул россиянин. При этом, по его словам, с руководством лечебного учреждения ему пообщаться не удалось.

Сейчас мужчина находится дома. В региональном Минздраве журналистам сообщили о начале проверки.

Ранее боец СВО из Амурской области был вынужден полгода ждать необходимую ему операцию. Все это время военнослужащий мучился от болей. Ему удалили межпозвоночные грыжи, и уже через неделю мужчина уже смог двигаться, не ощущая дискомфорта.