Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 29 мая 2025Россия

Участник СВО заявил о вынужденном уходе из больницы «без штанов» из-за хамства персонала

В Сыктывкаре участник СВО покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Сыктывкаре участник специальной военной операции (СВО) покинул больницу, где проходил лечение. Он обвинил медперсонал в хамстве, сообщает местное издание «БНК».

Ветеран проходил реабилитацию в одной из городских больниц. Он заявил о пренебрежении со стороны медсестер, которые якобы унижали его, отказывая в помощи.

Боец рассказал, что ему не помогли сменить белье. «На улицу мне пришлось ехать на коляске без штанов», — подчеркнул россиянин. При этом, по его словам, с руководством лечебного учреждения ему пообщаться не удалось.

Сейчас мужчина находится дома. В региональном Минздраве журналистам сообщили о начале проверки.

Ранее боец СВО из Амурской области был вынужден полгода ждать необходимую ему операцию. Все это время военнослужащий мучился от болей. Ему удалили межпозвоночные грыжи, и уже через неделю мужчина уже смог двигаться, не ощущая дискомфорта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ставрополе подорвали освобождавшего Мариуполь ветерана СВО. Кто мог послать к нему смертника с самодельной бомбой?

    Мужчина привез в Россию с Кубы сигары в подарок друзьям и оказался под угрозой тюрьмы

    Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с одной особенностью

    В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине

    Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

    Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ прорваться в Россию

    Путин связал случай с допингом Валиевой с шаманами

    Спрогнозированы сроки снижения ключевой ставки Банка России

    Продажи крупнейшего в одной отрасли в России завода обвалились

    «План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости