Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 17 апреля 2025Россия

Раненый боец СВО полгода мучился от болей в ожидании операции

В Амурской области прооперировали бойца СВО, который месяцами мучился от болей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство здравоохранения Амурской области

Участник специальной военной операции (СВО) на протяжении полугода мучился от болей в ожидании операции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Амурской области в Telegram.

Мужчина стал испытывать резкие боли в октябре 2024 года, находясь в зоне боевых действий. Поняв, что самостоятельно решить проблему не получится, он обратился к врачам. Обследование и консервативное лечение, оказанное бойцу в одном из госпиталей, оказалось безрезультатным.

Операцию военнослужащему провели только в апреле 2025 года. Ему удалили межпозвоночные грыжи, и неделю спустя боец уже смог двигаться, не ощущая дискомфорта. Сейчас он готовится к выписке.

Ранее другой боец СВО пропал по пути из госпиталя. Мужчина проходил лечение в Чите. Он отправился домой на попутке, после этого военнослужащего никто не видел, его объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Найдены признаки жизни на далекой суперземле. На этой планете год длится 33 дня

    Нарколог предупредил россиян о признаках бытового пьянства

    Семилетняя девочка с большим ножом в руках пообещала порезать сверстников

    Экс-хореограф Тутберидзе оценил обвинения фигуристки в домогательствах в адрес Розанова

    В России разработали «выкуривающие» противника боеприпасы для БПЛА

    Шведскому бренду не дали ликвидировать в России юридическое лицо

    В сосисках известного российского бренда нашли вызывающую болезнь Альцгеймера добавку

    Депутаты покинули парламент Молдавии перед выступлением Санду

    Кролик попал в двигатель самолета и вызвал пожар двигателя в небе

    В России нашли расправившихся с девушкой 23 года назад по записям в ее дневнике мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости