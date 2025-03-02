Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя домой

Раненый боец специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналистов, Евгений Г. проходил лечение в городе Чита. Мужчину выписали в 20-х числах февраля и отправили домой.

«Он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

С момента исчезновения российского бойца прошло несколько дней, телефон недоступен, добавил источник. Полиция начала розыск.

Ранее участник СВО бесследно исчез в Ростовской области.