Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

Раненый боец специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным журналистов, Евгений Г. проходил лечение в городе Чита. Мужчину выписали в 20-х числах февраля и отправили домой.
«Он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
С момента исчезновения российского бойца прошло несколько дней, телефон недоступен, добавил источник. Полиция начала розыск.
Ранее участник СВО бесследно исчез в Ростовской области.