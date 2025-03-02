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23:29, 2 марта 2025Россия

Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя домой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Раненый боец специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналистов, Евгений Г. проходил лечение в городе Чита. Мужчину выписали в 20-х числах февраля и отправили домой.

«Он нашел на BlaBlaCar машину и выехал домой. В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

С момента исчезновения российского бойца прошло несколько дней, телефон недоступен, добавил источник. Полиция начала розыск.

Ранее участник СВО бесследно исчез в Ростовской области.

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