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15:42, 6 июня 2024Россия

В российском регионе бесследно исчез боец СВО

В Ростовской области пропал боец СВО, его ищут с 10 мая
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Ростовской области бесследно исчез участник специальной военной операции (СВО). Мужчину ищут уже почти месяц, сообщает портал donday.ru.

Родственники потеряли связь с Константином Волковым в конце весны. В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 10 мая, после чего тот пропал.

По информации портала, из Ростовской области военнослужащего должны были направить в Луганскую народную республику. До этого мужчина уже был на СВО, указано в сообщении. Причина, по которой боец оказался в Ростовской области, не уточняется.

Ранее в Москве другой участник СВО три дня ходил по городским улицам без документов. Мужчина направлялся в Омск из зоны боевых действий, в столице он пережил потерю памяти. Очнувшись без вещей и документов, он бродил по Москве, пока не решил обратиться в один из военкоматов.

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      Алан Босиков
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