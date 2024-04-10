Потерявший память боец СВО три дня бродил по Москве без документов и связи

В Москве участник СВО потерял память и пропал на три дня

Участник специальной военной операции (СВО) пропал в Москве. Мужчина остался без документов и три дня бродил по улицам, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина получил ранение в зоне боевых действий. Пройдя лечение и реабилитацию в Карачаево-Черкесии, он должен был улететь в Омск из Москвы. В ожидании рейса участник СВО поехал посмотреть город, где у него произошла кратковременная потеря памяти.

Россиянин пришел в себя на улице: ни сумки, ни документов, ни телефона при нем не было. Он три дня ходил по Москве и лишь затем решил обратиться в один из столичных военкоматов. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли мужчине связаться с родственниками. Также удалось найти потерянные вещи военнослужащего. Таксист, в машине которого боец оставил сумку, сохранил ее. Он же помог бойцу СВО вылететь в Омск, где того встретил сын.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал об участнике СВО, который почти год лежит в коме в одном из госпиталей Минобороны. За это время бойца признали самовольно оставившим воинскую часть.