Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 10 апреля 2024Россия

Потерявший память боец СВО три дня бродил по Москве без документов и связи

В Москве участник СВО потерял память и пропал на три дня
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Участник специальной военной операции (СВО) пропал в Москве. Мужчина остался без документов и три дня бродил по улицам, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина получил ранение в зоне боевых действий. Пройдя лечение и реабилитацию в Карачаево-Черкесии, он должен был улететь в Омск из Москвы. В ожидании рейса участник СВО поехал посмотреть город, где у него произошла кратковременная потеря памяти.

Россиянин пришел в себя на улице: ни сумки, ни документов, ни телефона при нем не было. Он три дня ходил по Москве и лишь затем решил обратиться в один из столичных военкоматов. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли мужчине связаться с родственниками. Также удалось найти потерянные вещи военнослужащего. Таксист, в машине которого боец оставил сумку, сохранил ее. Он же помог бойцу СВО вылететь в Омск, где того встретил сын.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал об участнике СВО, который почти год лежит в коме в одном из госпиталей Минобороны. За это время бойца признали самовольно оставившим воинскую часть.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Еврокомиссия назвала условия выделения Украине второго транша помощи

      Мексика прокомментировала сообщение СВР о вербовке своих граждан в ВСУ

      Феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

      Объяснено появление гигантских глаз у морских червей

      Фридман отреагировал на снятие с него санкций ЕС

      Гендиректор популярного российского канала раскрыл феномен Дудя

      Глава Гагаузии указала Санду на нарушение конституции

      Пугачева занялась поиском новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы

      Россиянка расправилась с пенсионеркой и сожгла ее дом ради сокрытия преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше