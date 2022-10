В одежде Victoria's Secret и Nike нашли токсичное вещество

Ученые центра CEH нашли в спортивной одежде Pink, Nike и Reebok токсичный бисфенол А

Американские ученые нашли токсичное вещество в спортивных бра и одежде для фитнеса производства популярных брендов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте экологической организации Center for Environmental Health (CEH).

Известно, что работники калифорнийского центра на протяжении полугода проводили тестирование предметов гардероба, выполненных из спандекса (синтетический материал из полиуретановых волокон). Речь идет о продукции следующих брендов: Athleta, PINK (Victoria's Secret), Asics, All in Motion, а также Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, New Balance и Reebok.

В конечном счете ученые обнаружили в составе вещей указанных марок бисфенол А (BPA), уровень которого превышает безопасную норму в 22 раза. Отмечается, что повышенное содержание BPA представляет опасность для здоровья человека, а именно, приводит к развитию астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, ожирения и эректильной дисфункции.

Сотрудники CEH направили руководству упомянутых ретейлеров предупреждение, согласно которому у них есть 60 дней на устранение выявленных нарушений. В противном случае экологическая организация будет вынуждена подать на производителей в суд.

Официальные представители брендов-нарушителей пока никак не комментировали произошедшее.

В июле 2021 года в женском нижнем белье бренда Incanto нашли токсичное вещество. «В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. <...> Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей», -— подчеркнули в Роскачестве.