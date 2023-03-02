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14:20, 2 марта 2023Силовые структуры

Гражданина Украины осудили на пять лет за участие в нацбатальоне

В Крыму задержанного ФСБ гражданина Украины осудили на пять лет за участие в нацбатальоне

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Крыму гражданина Украины осудили на пять лет за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Данкойского районного суда.

Первый год мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

В ноябре 2022 года фигурант был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ при попытке въезда в Крым. По данным следствия, в ноябре 2015 года он охранял лагерь боевиков в Херсонской области, а также выполнял хозяйственные работы и копал окопы.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд приговорил к шести годам колонии боевика украинского нацбатальона Умерова.

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Елизавета Новикова
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