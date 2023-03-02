Квартиры в Москве заметно обмельчали

«Метриум»: за пять лет площадь квартир в новостройках Москвы сократилась на 23%

За последние пять лет квартиры в самых доступных по цене новостройках Москвы заметно обмельчали — их площадь в среднем сократилась на 23 процента. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

Отмечается, что сильнее всего уменьшился размер жилья в новостройках экономкласса и комфорт-класса. «В таких домах средняя площадь отдельного помещения в продаже сократилась за пять лет с 56,4 квадратного метра до 43,3 квадратного метра. То есть показатель уменьшился на 23 процента или на 13,1 квадратного метра», — отметили в «Метриуме».

При этом средняя площадь элитных квартир в столице за указанный период, наоборот, увеличилась — по оценкам экспертов, они стали просторнее на 29 процентов. Однако в премиальных проектах наблюдается примерно такая же динамика, как в сегментах «эконом» и «комфорт».

«Изменилась структура предложения новостроек премиум-класса, что повлияло на среднюю площадь квартир и апартаментов в них. В последние годы многие девелоперы начали позиционировать проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу, как премиальные. При этом планировки и размеры помещений в них не всегда соответствуют требованиям премиума. В них может не быть, в частности, больших гардеробных, просторных кухонь-гостиных со значительной обеденной зоной и других помещений. Поэтому средняя площадь в премиальных новостройках сократилась», — объяснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Ранее стало известно, что в Москве увеличилось предложение квартир стоимостью до 10 миллионов рублей — с февраля 2022 года по февраль 2023-го экспозиция в этом ценовом сегменте, по данным экспертов, выросла в полтора-два раза. Уточняется, что такую динамику наблюдают как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.