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05:30, 2 марта 2023Путешествия

Российский тревел-блогер назвал способ не попасть на неудобные места в самолете

Блогер «Дзен» посоветовал проходить онлайн-регистрацию для выбора удобных мест в самолете

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер, часто летающий на самолетах, напомнил о самых неудобных местах на борту воздушного судна и поделился лайфхаком, как не попасть на них. Об этом он рассказал в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

В первую очередь путешественник напомнил, что самым некомфортным на борту считается ряд перед аварийным выходом из-за неоткидывающихся спинок, кресла около туалетов — из-за запахов и постоянно стоящих рядом людей, и последний ряд самолета, где встречаются все вышеперечисленные неудобства. Условно удобными местами он назвал первые ряды, следующие за бизнес-классом, так как на стенке перед ними часто предусмотрены крепления для детской люльки.

По словам россиянина, надежнее всего самому выбрать удобное место, пройдя онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, которая открывается за сутки до вылета. Если способ недоступен, путешественник советует раньше приехать в аэропорт. «На стойке регистрации не стесняйтесь попросить хорошее место и уточнить, не в последнем ли ряду, не возле туалета ли и не перед аварийным ли рядом ваше место», — посоветовал он.

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В случае, если пассажиру все-таки досталось неудобное место, блогер рекомендует не сдаваться и после команды об окончании посадки попробовать самостоятельно найти свободные кресла в салоне и по возможности пересесть на них. «Разумеется, все это не относится к лоукостерам, которые очень жестко запрещают самостоятельно менять место в самолете», — предупредил россиянин.

В феврале глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри назвал среднее кресло последнего ряда самым безопасным местом в самолете при крушении. Отмечалось, что на этих местах наиболее низкий уровень смертности — 28 процентов, однако, по мнению эксперта, все зависит от серьезности чрезвычайной ситуации.

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Дарья Рыбак
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