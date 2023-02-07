Названо самое безопасное кресло при крушении самолета

Глава авиации CQUniversity Australia назвал средние места самолета самыми безопасными

Самым безопасным местом в самолете при крушении назвали среднее кресло последнего ряда. Об этом заявил глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри (Doug Drury) в статье для The Conversation.

В статье эксперт привел данные из исследования авиационных происшествий за 35 лет, проведенного Time, в котором говорится, что на средних задних сидениях самолета наиболее низкий уровень смертности — 28 процентов. Друри отметил, что это обусловлено близостью к выходу из самолета.

«Если пассажир находится ближе к передней части самолета, он может пострадать раньше тех, кто сидит сзади. А безопасность средних кресел связана с буфером, который обеспечивают пассажиру сидящие с обеих сторон люди», — заключил специалист.

Автор материала также объяснил влияние разных типов самолетов на безопасность. По его словам, технически все лайнеры схожи, однако более крупные из них могут лучше противостоять давлению на высоте и обеспечивать дополнительную защиту. При этом Друри обратил внимание, что все зависит от серьезности чрезвычайной ситуации.

«Это не значит, что вы должны бронировать свой следующий рейс на самом большом самолете, какой только сможете найти. Как я уже говорил, авиаперелеты остаются безопасными», — заключил эксперт.

Ранее авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка рассказал, что при ЧП с самолетом шансы остаться невредимым повышаются, если люди сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Покупать билеты эксперт советует на места, расположенные в хвостовом отделе салона самолета.