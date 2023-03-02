Стало известно о наступлении российских десантников в ЛНР

РИА Новости: десантники ВС РФ начали наступление на одном из участков фронта в ЛНР

Российские десантники начали вести наступательные действия на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР). В ходе атаки парашютно-десантная рота уничтожила группу противника численностью до 10 человек, сообщает РИА Новости.

Командир бронегруппы с позывным «Двенадцатый» заявил о наступлении десантников и заявил, что в ходе действий его рота обнаружила группу пехоты противника и получила команду о ее уничтожении. С помощью тепловизора военные заметили до 10 человек.

«[Время] от момента получения команды до открытия огня занимает не более трех-четырех минут. Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой [автоматическая пушка 2А72] и 100-миллиметровым орудием [пусковой установкой 2А70]», — подчеркнул «Двенадцатый».

Командир группы добавил, что пехота идет в наступление, занимает украинские рубежи и окапывается для отражения атак. Цель броневой группы — подавление противника огнем.

1 марта российские десантники заявили о наступлении на одном направлении боевых действий. В частности, они начали действия в районе Кременной.