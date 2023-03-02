Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток

В Луганск прибыли освобожденные военнопленные из Луганской народной республики (ЛНР) со следами пыток: выбитыми зубами и следами насилия на теле. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

«Сегодня в Луганск прибыла очередная группа наших военнослужащих нашего 2-го Армейского корпуса, которые были освобождены в результате обмена с Украиной, который состоялся 16 февраля. (…) Есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения. Они, безусловно, будут диагностированы судмедиками», — сообщила она.

