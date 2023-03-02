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07:10, 2 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко связал развитие Белоруссии с успехами Китая

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что развитие его страны зависит от успехов Китая
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia /Globallookpress.com

Развитие Белоруссии зависит от успехов Китая. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине, пишет «Белта».

Он пожелал КНР успехов и связал с этим развитие Белоруссии. «В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь», — связал политик.

По мнению президента, Китай идет вперед спокойно, вдумчиво. «Вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР», — добавил он.

Лукашенко рассказал, что Белоруссия договорилась об использовании льготных кредитов китайского правительства для реализации инфраструктурных проектов в республики.

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Марина Совина
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