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16:41, 1 марта 2023Экономика

Белоруссия рассказала о новых проектах с Китаем на полмиллиарда долларов

Белорусское Минэкономики сообщило о пяти проектах с Китаем на 500 миллионов долларов

Фото: Pavel Orlovsky / BelTA / Reuters

Белоруссия договорилась об использовании льготных кредитов китайского правительства для реализации инфраструктурных проектов в республики. Соглашение подписали во время поездки президента Александра Лукашенко в Китай, сообщили в Минэкономики республики.

Принятый меморандум о сотрудничестве утверждает алгоритм работы по инициативам Минска. Пять проектов на 500 миллионов долларов будут направлены на создание инфраструктуры, закупку оборудования и техники.

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Благодаря льготным займам Китая в Белоруссии реализовали 25 проектов общей стоимостью порядка пяти миллиардов долларов. Еще четыре проекта объемом в полтора миллиарда долларов в процессе реализации.

Также стороны договорились о взаимодействии Белоруссии с крупными экономическими и логистическими центрами Китая. Республика будет сотрудничать с городами Тяньцзинь, Циндао и Чунцин в области электронной коммерции, промышленности, медицины и сельского хозяйства.

Президент Белоруссии прибыл в Китай 28 февраля для подписания документов по развитию отношений в ключевых сферах. По планам, визит Лукашенко в КНР продлится до 2 марта.

Ранее Лукашенко призвал объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина. По словам главы государства, у китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» колоссальные возможности и «великое будущее».

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Вячеслав Агапов
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