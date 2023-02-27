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00:10, 28 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал объединить промышленные потенциалы Белоруссии, России и Китая

Лукашенко счел перспективным объединение промышленного потенциала Минска, Москвы и Пекина
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина, подчеркнув перспективность такого решения. Об этом он сообщил в интервью китайским СМИ, его слова передает телеканал «Беларусь 1».

«Недавно мы с Россией определились, что у Беларуси и России единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем — Россия, Беларусь и Китай. Большое поле деятельности», — отметил политик.

По словам Лукашенко, у китайско-белорусского парка «Великий камень» «действительно великое будущее». Он назвал реализацию потенциала проекта шагом в верном направлении. «Идем правильно, так, как мы спланировали. Возможности этого индустриального парка колоссальные», — заявил белорусский лидер.

Ранее стало известно о планах Лукашенко посетить Китай. Во время своего визита президент намерен обсудить темы, связанные с развитием торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Минска и Пекина.

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Варвара Кузьмина
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