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13:53, 2 марта 2023Мир

МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине

Гросси: МАГАТЭ проверяет вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценивает вероятность ядерной угрозы на Украине, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова приводит APA.AZ.

«На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине», — сказал он.

По его словам, агентство немедленно отреагировало и отправило миссию, чтобы проверить сообщения о применении ядерного топлива в военных целях.

Ранее российская сторона предупредила МАГАТЭ о хранении украинскими военными вооружений на атомных электростанциях. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал руководство агентства сохранять бдительность.

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Анастасия Заикина
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