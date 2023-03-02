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18:32, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянка попыталась зарезать мать во время ссоры и попала в СИЗО

В Якутии суд поместил в СИЗО 29-летнюю женщину, пытавшуюся зарезать мать во время ссоры

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

В Якутии суд поместил в СИЗО 29-летнюю местную жительницу, пытавшуюся зарезать мать во время ссоры. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 февраля пьяная фигурантка поссорилась с 56-летней матерью. Тогда россиянка взяла нож и несколько раз ударила родственницу, нанеся тяжелые ранения. Потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежать без верхней одежды и обуви на улицу. Там она добежала до знакомой и попросила помощи.

Отмечается, что женщину удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать.

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Екатерина Власова
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