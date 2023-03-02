Уничтожение танка ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом показали на видео

Минобороны показало на видео уничтожение танка ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом

Министерство обороны России показало на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки высокоточным артиллерийским боеприпасом нового поколения. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в четверг, 2 марта.

В ведомстве подчеркнули, что танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Обнаружен объект был с помощью беспилотника.

Ранее Минобороны России показало на видео, как работает бронегруппа десантников в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

