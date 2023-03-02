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16:39, 2 марта 2023Россия

Уничтожение танка ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом показали на видео

Минобороны показало на видео уничтожение танка ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом

Министерство обороны России показало на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки высокоточным артиллерийским боеприпасом нового поколения. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в четверг, 2 марта.

В ведомстве подчеркнули, что танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Обнаружен объект был с помощью беспилотника.

Ранее Минобороны России показало на видео, как работает бронегруппа десантников в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Евгения Куликова
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