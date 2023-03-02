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16:28, 2 марта 2023Путешествия

Опаздывающий на рейс из Москвы пассажир пригрозил заминировать самолет

В Минске задержали гражданина Белоруссии, угрожавшего заминировать самолет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Минске задержали гражданина Белоруссии, который отправил российской авиакомпании сообщение с угрозой заминировать самолет. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сообщили, что пассажир, опаздывая на рейс из Москвы в Минск, попытался продлить время регистрации по телефону. Получив отказ, мужчина начал угрожать представителям авиакомпании заминировать самолет и даже отправил соответствующее сообщение на электронный адрес перевозчика.

«Оперативники по борьбе с киберпреступностью Центрального РУВД и сыщики Минского ОВД на воздушном транспорте установили фигуранта — 40-летнего жителя Полоцка. Когда мужчина все-таки прилетел в Минск, его сразу же задержали», — говорится в сообщении белорусского МВД.

В ведомстве отметили, что на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, ему грозит до семи лет лишения свободы. Помимо прочего, с него будет взыскана компенсация ущерба за задержку рейса и проведение проверки.

В январе литовские спецслужбы эвакуировали пассажиров всех международных аэропортов страны из-за ложного сообщения о бомбе. По словам представителя единого центра спасения Вилмы Юозевичюте, звонивший потребовал, чтобы Литва вновь начала выдавать визы гражданам России. Откуда поступил звонок, не уточнялось.

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Дарья Рыбак
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