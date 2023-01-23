Сообщивший о бомбе в аэропортах Литвы потребовал от властей выдачи виз россиянам

В Литве эвакуировали пассажиров всех международных аэропортов из-за сообщения о бомбе

Литовские спецслужбы эвакуировали пассажиров всех международных аэропортов страны из-за ложного сообщения о бомбе — звонивший потребовал от властей прибалтийского государства вернуть выдачу виз гражданам России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сообщение о бомбе поступило без указания конкретного аэропорта, поэтому спецслужбы решили эвакуировать пассажиров из всех авиагаваней страны: международных транспортных узлов Вильнюса, Каунаса и Паланги. В пресс-службе Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») рассказали, что режим тревоги действовал около двух часов, в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было.

Представитель единого центра спасения Вилма Юозевичюте, принимающая экстренные звонки жителей, заявила в эфире национального радио LRT, что звонивший потребовал, чтобы литовские власти вновь начали выдавать визы гражданам России. Откуда поступил звонок, не уточнялось.

Ранее в январе директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, как можно обойти визовые требования Евросоюза к российским туристам. Он посоветовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам, например в Венгрии, Греции или Италии. По его словам, с этими визами уже можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.