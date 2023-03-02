В России отреагировали на планы СБУ заочно судить депутатов Госдумы

Депутат Канаев назвал подтверждением правоты России планы СБУ осудить членов Госдумы

Судебные разбирательства в отношении депутатов Госдумы со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) являются попыткой поддержания боевого духа и не приведут к практическим результатам. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, фото которого СБУ поместила на коллаж в публикации о делах против депутатов.

«Во многом подобные заявления и действия направлены на поддержание боевого духа, той самой "перемоги" (на укр. "победы" — прим. «Ленты.ру»), к которой стремятся на Украине. Они подкармливают граждан своей страны подобными байками и сказками об эффективной и великой борьбе против "ужасной" России», — сказал депутат.

Это ни имеет никакого отношения к практическим результатам, ни на что не повлияет, наша уверенность в правоте и моя в частности абсолютная Алексей Канаев депутат Госдумы

По его мнению, подобные действия Украины подтверждают правоту Москвы.

«Когда противник (...) говорит, что мы что-то делаем неправильно, это означает правоту наших действий. Поэтому такие ужимки ни к чему не приведут, а только подтверждают наши действия в отношении демилитаризации и денацификации Украины», — добавил парламентарий.

Ранее СБУ заявила, что передала в суд дело в отношении 41 российского депутата Госдумы, голосовавших за признание Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). СБУ уточнила, что против россиян завели дело по статье уголовного кодекса республики «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В суд были отправлены обвинительные акты.

Эта информация появилась в Telegram-канале украинского ведомства. Несмотря на то что конкретные имена депутатов не были названы, пост СБУ о планах инициировать судебное разбирательство сопровождался фотографиями пяти российских парламентариев: Анатолия Вассермана, Алексея Канаева, Георгия Карлова, Андрея Гурулева и и Анатолия Карпова.