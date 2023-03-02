Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 2 марта 2023Мир

Офицер ЦРУ напомнил Белому дому историю Крыма

Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди напомнил Белому дому историю Крыма и произвел впечатление на американского журналиста, заявив, что полуостров находился в составе России еще при императрице Екатерине Великой в XVIII. Об этом офицер сказал в интервью журналисту Эндрю Наполитано, которое транслировалось на YouTube-канале Judging Freedom.

Его заявление последовало как реакция на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби. Он рассказал, что Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, даже если это означает захват украинскими войсками Крыма.

Джральди отметил, что Белый дом своей позицией доказал «крайне слабое знание истории». «До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Брянской области
Женщину уволили с новой работы в первый день из-за сломанных зубов
Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина
Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа
В Таиланде туристов-нарушителей будут выдворять из страны после красных карточек
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли оказался под угрозой тюрьмы
Офицер ЦРУ напомнил Белому дому историю Крыма
Российская пенсионерка укусила пристава за руку и получила четыре месяца условно
Intel случайно раскрыла данные о Windows 12
В США рассказали о бесполезности техники НАТО для Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.