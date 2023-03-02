Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди напомнил Белому дому историю Крыма и произвел впечатление на американского журналиста, заявив, что полуостров находился в составе России еще при императрице Екатерине Великой в XVIII. Об этом офицер сказал в интервью журналисту Эндрю Наполитано, которое транслировалось на YouTube-канале Judging Freedom.

Его заявление последовало как реакция на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби. Он рассказал, что Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, даже если это означает захват украинскими войсками Крыма.

Джральди отметил, что Белый дом своей позицией доказал «крайне слабое знание истории». «До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским», — подчеркнул он.