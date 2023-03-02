Силуанов назвал последствия введения антироссийских санкций для Запада

Министр финансов России Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций. По его словам, карательные меры вредят не только России, но и тем странам, которые их вводят, и мировой торговле в целом. Его слова приводит RT.

В первую очередь, по словам Силуанова, стала ощутимой заморозка российских внешних активов. Это касается и золотовалютных резервов, и активов компаний, которые попали под санкции. Также снизилось доверие к системе расчетов. Крое этого, пострадала логистика. «Вред нанесен тем, что введены ограничения на импорт необходимой нам продукции. Во всяком случае принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали», — заявил министр, отметив, что эти последствия будут иметь долгосрочный характер.

По словам Силуанова, в каких-то сферах Россия приспосабливается к ограничениям, а в каких-то это уже удалось сделать. Несмотря на запреты на экспорт отдельных российских товаров, РФ нашла новые рынки.

Также он отметил, что в первую очередь антироссийские меры привели к тому, что энергоносители в странах, которые ввели санкции, подорожали. При этом услуги новых поставщиков им теперь обходятся дороже. Тем временем российская сторона довольно быстро переориентировалась с Запада на Восток. Это касается не только экспорта, но и импорта.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физ- и юрлиц.