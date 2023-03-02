Запасы оружия у Германии в случае войны закончатся через несколько дней

FT: запасов вооружений Германии в случае войны хватит на несколько дней

Запасов вооружений Германии в случае войны хватит на несколько дней, а их пополнение обойдется в 20 миллиардов евро. Об стало известно из публикации газеты Financial Times.

При этом отмечается, что перспектива увеличения расходов на оборону до двух процентов ВВП, как требуют целевые показатели НАТО, небольшая. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, оборонный бюджет должен будет увеличиваться на 10 миллиардов евро в год, чтобы достичь этой цели.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в случае полномасштабного нападения на Германию, бундесвер не сможет держать оборону. «У нас нет [таких] вооруженных сил, которые были бы способны обороняться, которые смогли бы держать оборону при полномасштабной, агрессивной, жестокой войне», — рассказал министр. По его мнению, бундесвер не может выполнять задачи ни в рамках обеспечения обороноспособности самой Германии, так и в составе войск НАТО.

Писториус резюмировал, что перед страной стоит задача срочно изменить ситуацию, чтобы наконец «выполнить свои оборонные обязательства перед альянсом, чего Берлин не делал уже много лет».