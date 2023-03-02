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11:46, 2 марта 2023Экономика

Российские компании скептически отнеслись к идее властей о киосках у входа в ТЦ

«Ъ»: российский бизнес настороженно отнесся к предложению открывать киоски у входа в ТЦ

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Российский малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры, пишет «Коммерсантъ». Менее 50 процентов видят перспективы в этой инициативе, показал опрос GEO.Platforma.

Компании скептически отнеслись к идее властей о киосках у входа в ТЦ, поскольку 29 процентов беспокоит высокая конкуренция, 26 процентов — проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25 процентов — сложности с поставщиками. Также предприниматели боятся трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников.

Около 80 процентов называют высокими риски повторения кампании 2015-2016 годов по сносу торговых киосков. Регуляторы считают опасения необоснованными, а эксперты уверены, что формат киосков может быть востребован только летом.

В январе глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным властям начать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для продажи товаров отечественных производителей у входов в торговые центры и магазины.

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Платон Щукин
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