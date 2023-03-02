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02:26, 2 марта 2023Мир

Премьер Молдавии сообщил о планах страны вооружаться

Премьер Молдавии Речан: страна не откажется от нейтрального статуса, но будет вооружаться

Фото: Inquam Photos / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала TVR 1 сообщил, что страна продолжит придерживаться нейтрального статуса, однако при этом планирует вооружиться для укрепления своей обороноспособности, передает ТАСС.

«Мы согласились с нейтральным статусом, когда вели переговоры о мире на Днестре, и сегодня видим, что он нам не помогает», — заявил он.

Глава государства добавил, что в случае проявления агрессии в сторону Кишинева граждане не могут просто взять и уехать, в связи с чем имеется необходимость укрепить свою обороноспособность, обратившись за помощью к партнерам. Он напомнил, что Молдавия является не единственной страной, которая тратит большие средства на усиления своей защиты, при этом не отказываясь от нейтралитета.

Ранее Речан объявил, что страна перестала зависеть от поставок российских энергоносителей. Он уточнил, что это приведет к увеличению цен на энергоносители, при этом выразив уверенность в том, что страна справится с этим.

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Марина Совина
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