В Роспотребнадзоре предупредили о новых патогенах из-за биолабораторий США

Попова заявила о рисках распространения новых патогенов из-за биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент существует вероятность распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова предупредила о рисках распространения новых патогенов из-за биолабораторий США и возмутилась, что о них делают публикации, «в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства». Подобные действия она назвала «явным нарушением конвенции».

Наличие биолабораторий создает риски как граждан стран-владелиц, так и для других государств, поскольку для инфекций не существует государственных границ. Подобные разработки могут грозить потерей биологического суверенитета, заключила Попова.

Ранее Попова оценила риск распространения холеры в России. Она заявила, что подобная вероятность в стране является минимальной.

