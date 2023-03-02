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06:52, 2 марта 2023Россия

В Роспотребнадзоре предупредили о новых патогенах из-за биолабораторий США

Попова заявила о рисках распространения новых патогенов из-за биолабораторий США
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент существует вероятность распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова предупредила о рисках распространения новых патогенов из-за биолабораторий США и возмутилась, что о них делают публикации, «в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства». Подобные действия она назвала «явным нарушением конвенции».

Наличие биолабораторий создает риски как граждан стран-владелиц, так и для других государств, поскольку для инфекций не существует государственных границ. Подобные разработки могут грозить потерей биологического суверенитета, заключила Попова.

Ранее Попова оценила риск распространения холеры в России. Она заявила, что подобная вероятность в стране является минимальной.

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Марина Совина
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