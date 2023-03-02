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07:32, 2 марта 2023Россия

Россия заверила в отсутствии намерений применять ядерное оружие на Украине

Дипломат Полянский заверил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу Maverick News заверил, что у Москвы нет намерений относительно применения ядерного оружия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия может применить данный вид вооружения лишь в случае наличия угрозы существованию страны. Полянский уточил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе вооруженного конфликта на Украине. По его словам, с военной точки зрения это не имеет смысла.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Отмечается, что со временем агрессия Вашингтона против Москвы нарастает в связи с тем, что США утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию.

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Марина Совина
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