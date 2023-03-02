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04:09, 2 марта 2023Россия

Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США

«Военная мысль» заявила о разработке РФ новых операцих с ядерным оружием для защиты от США

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Об этом написал российский журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны страны.

В статье отмечается, что США со временем утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию. В результате этого агрессия Вашингтона против Москвы нарастает. Авторы материала предположили, что США планируют развалить Россию в рамках «Стратегической (глобальной) многосферной операции».

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В рамках операции Пентагон подразумевает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70 процентов российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и нанесение минимального достаточного ядерного удара по России для ее уничтожения.

Для противодействия этому планы в России разрабатывают «операцию стратегических сил сдерживания». Подобные действия предполагают использование «современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался называть нынешнее противостояние между Россией и Западом новой холодной войной. По его словам, взаимодействие Москвы и Европы не носит идеологический характер.

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Марина Совина
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