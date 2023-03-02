Названа вторая после Турции любимая страна для отдыха у россиян

АТОР: в 2022 году ОАЭ стали второй по посещаемости страной у россиян после Турции

Объединенные Арабские Эмираты назвали второй после Турции самой посещаемой страной для отдыха россиян в 2022 году. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным статистики ОАЭ, всего из чистой зоны аэропортов страны вышли 1,1 миллиона россиян, что ставит арабское государство на вторую строчку по популярности после Турции. Самым любимым эмиратом стал Дубай, в 2022 году его посетило 758 тысяч россиян — здесь путешественники из России стали пятыми, уступив Индии (1,8 миллиона), Оману (1,3 миллиона), Саудовской Аравии (1,2 миллиона) и Великобритании (1,043 миллиона).

Отмечается, что в 2022 году Абу-Даби принял на 200 процентов больше россиян, чем годом ранее — 74 тысячи человек. Эмират Рас-эль-Хайма посетили рекордные 107 тысяч российских туристов — Россия взяла лидерство по количеству путешественников. Итоговый турпоток в Шарджу оценивают в 120-130 тысяч человек, данных по Фуджейре и Аджману пока нет, но, предположительно, их объемы меньше, чем в Абу-Даби.

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что направление перестало быть сезонным. «Летом 2022 года мы отправили наибольшее количество туристов в ОАЭ за всю историю продаж летних Эмиратов. Само собой, это связано и с тем, что перечень доступных для отдыха наших туристов зарубежных стран стал весьма невелик. Но сыграло свою роль и то, что традиционно популярная у наших туристов Турция сильно подняла цены», — передает АТОР.

Эксперты считают, что ОАЭ сохранит за собой второе место по итогам 2023 года, так как Таиланду не хватает объема перевозки, а Турция остается безальтернативным направлением.

Ранее в марте сообщалось, что подорожание авиаперевозок из-за введенных в отношении России западных санкций способствовало резкому росту среднего чека при бронировании путевок за границу. Эксперты выяснили, что средний чек на популярных зарубежных направлениях за год вырос до 70 процентов в зависимости от направления.