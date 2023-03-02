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17:43, 2 марта 2023Путешествия

Зарубежные туры резко подорожали

«Ъ»: зарубежные туры в России с 2022 года подорожали на 61,4 процента

Фото: Simon English / Unsplash

Подорожание авиаперевозок из-за введенных в отношении России западных санкций способствовало резкому росту среднего чека при бронировании путевок за границу с захватом 8 Марта. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, стало известно, что зарубежные туры с 2022 года подорожали на 61,4 процента, до 159,9 тысячи рублей. По информации аналитиков сервиса «Слетать.ру», средний чек на популярных зарубежных направлениях за год вырос до 70 процентов в зависимости от направления.

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Больше всего (на 68 процентов) поднялся средний чек на отдых в Шри-Ланке — он составил 210,1 тысячи рублей. Отдых в Египте подорожал на 65 процентов, (до 146,2 тысячи рублей), в Турции — на 49 процентов (до 96,4 тысячи), в ОАЭ — на 44 процента (до 195,6 тысячи). Меньше всего за год повысилась стоимость путевок на Мальдивы — средний чек при бронировании вырос на 21 процент, до 483 тысяч рублей.

Самым популярным зарубежным направлением среди россиян, по данным аналитиков, стал Египет — туры туда приобретают 25 процентов отечественных туристов. В число лидеров также вошли Таиланд (18 процентов заявок), ОАЭ (16 процентов) и Турция (11 процентов).

Ранее россиянам предложили семидневные туры на курорты Турции по цене авиабилета на 8 Марта. Так, недельный отдых с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле First Class Hotel в Аланье с питанием на базе завтраков с 3 марта обойдется россиянам в 25,3 тысячи рублей с человека. 

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Валентина Процкова
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