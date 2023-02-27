Россиянам предложили недельный отдых в Турции по цене авиабилета

TourDom: недельный отдых в Турции в марте обойдется россиянам в 25,3 тысячи рублей

Российским туристам предложили семидневные туры на курорты Турции по цене авиабилета на 8 Марта. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, недельный отдых с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле First Class Hotel в Аланье с питанием на базе завтраков с 3 марта обойдется россиянам в 25,3 тысячи рублей с человека. При этом перелет в обе стороны из столичного аэропорта Внуково в Аланью на борту перевозчиков «ИрАэро» или Pegasus на эти же даты стоит около 28 тысяч рублей.

Для жителей Казани цена путевки с размещением в аналогичном отеле стартует от 26,5 тысячи рублей, а стоимость кресел в Анталью в обе стороны 3 и 10 марта на крыльях компании Turkish Airlines с багажом начинается от 30 тысяч. «Самая существенная экономия получается для питерцев. Цены перелета туда-обратно 4 и 11 марта — от 39 тысяч рублей. В то время как за тур в бюджетный пятизвездочный отель с завтраками нужно заплатить от 28 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что всего с 1 по 31 января Турцию посетили более двух миллионов путешественников. Лидерами по турпотоку стали россияне — за первый месяц 2023 года в Турции побывали 279,8 тысячи соотечественников. Вторую строчку занимает Болгария, откуда прибыли 167,1 тысячи туристов.