Турпоток россиян в Турцию в 2023 году вырос на 108 процентов

Министерство культуры и туризма Турции: 279,8 тысячи россиян посетили страну в январе

В январе 2023 года число прибывших в Турцию туристов из России выросло на 108,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры и туризма республики.

Всего с 1 по 31 января страну посетили более двух миллионов путешественников. Лидерами рейтинга стали россияне — за первый месяц 2023 года в Турции побывали 279,8 тысячи отдыхающих из России. Наибольшее количество соотечественников в январе приезжало в Стамбул и Анталью — на эти направления приходится 65 и 25 процентов от всего российского турпотока в страну соответственно.

Вторую строчку занимает Болгария, откуда прибыли 167,1 тысячи туристов. Замыкает тройку лидеров Германия — оттуда в Таиланд приехали 139,9 тысячи человек. Далее следуют Грузия и Иран с результатами 114 и 113 тысяч путешественников соответственно.

Ранее в феврале россиянам раскрыли обстановку в Анталье после землетрясений. Работница пятизвездочного отеля Pine Beach Belek рассказала изданию, что некоторые жители Турции почувствовали толчок на востоке страны, а кто-то почувствовал отголоски и в Анталье.