Россиянам раскрыли обстановку на популярном курорте Турции после землетрясений

TourDom: в Анталье отголоски землетрясений практически не ощущались

В турецкой Анталье отголоски происходивших в стране землетрясений практически не ощущались. Обстановку на популярном курорте Турции россиянам раскрыли на портале TourDom.

Работница пятизвездочного отеля Pine Beach Belek рассказала изданию, что некоторые жители Турции почувствовали толчок на востоке страны, а кто-то почувствовал отголоски и в Анталье. «Я их не ощутила, — добавила она. — В Анталье все спокойно, все работают в обычном режиме».

Отдыхающие в курортном городе российские туристы также сообщили, что не ощутили подземных толчков, а о землетрясении узнали из новостей. «В туристических местах вроде Антальи никакого риска нет», — заявляют путешественники.

В январе стало известно, что отдых на курортах Турции, которых не коснулись прошедшие землетрясения, останется прежним. В АТОР подчеркнули, что пострадавшие регионы страны не были популярны среди туристов из России.