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19:12, 21 февраля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли обстановку на популярном курорте Турции после землетрясений

TourDom: в Анталье отголоски землетрясений практически не ощущались

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В турецкой Анталье отголоски происходивших в стране землетрясений практически не ощущались. Обстановку на популярном курорте Турции россиянам раскрыли на портале TourDom.

Работница пятизвездочного отеля Pine Beach Belek рассказала изданию, что некоторые жители Турции почувствовали толчок на востоке страны, а кто-то почувствовал отголоски и в Анталье. «Я их не ощутила, — добавила она. — В Анталье все спокойно, все работают в обычном режиме».

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Отдыхающие в курортном городе российские туристы также сообщили, что не ощутили подземных толчков, а о землетрясении узнали из новостей. «В туристических местах вроде Антальи никакого риска нет», — заявляют путешественники.

В январе стало известно, что отдых на курортах Турции, которых не коснулись прошедшие землетрясения, останется прежним. В АТОР подчеркнули, что пострадавшие регионы страны не были популярны среди туристов из России.

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Фариза Бацазова
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